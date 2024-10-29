Uyuşturucu zanlısına 7 gün daha tutukluluk

Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaparken sütyenine gizlediği 2 bin 500 adet uyuşturucu hapla yakalanan Zeynep Erkavun’a 7 gün daha tutukluluk verildi

Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaparken iç çamaşırında 2 bin 500 adet uyuşturucu hap bulunan Zeynep Erkavun dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 25.10.2024 tarihinde, saat 17.15 raddelerinde Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaptıktan sonra Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada giydiği iç çamaşırının sütyen kısmı içerisinde gizlenmiş vaziyette iki adet dıştan jelatinli naylonda içten şeffaf naylon içerisinde mavi ve kırmızı renklerde yaklaşık 2 bin 500 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, hapların analize gönderildiğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.