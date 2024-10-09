Uyuşturucu zanlısı cezaevine gönderildi

Narko-Güç Operasyonunda 3 kilo 300 gram hintkeneviriyle yakalanan Mehmet Karadeniz, cezaevine gönderildi

Lefkoşa ve Gazimağusa’da düzenlenen Narko-Güç Operasyonunda 3 kilo 300 gram hintkeneviriyle yakalanan Mehmet Karadeniz dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik şubede görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 26 Eylül 2024 tarihinde zanlı Mehmet Karadeniz’in tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, Narkotikten bir ekibin zanlının Meriç köyündeki evini ziyaret ettiğini, ancak zanlıyı evde tespit etmediklerini açıkladı. Polis memuru, evde yapılan ilk aramada bahçe kısmında ekili bir metre boyunda bir adet kenevir bitkisi bulduklarını belirtti. Polis memuru, akabinde zanlının Dörtyol civarından olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Polis, zanlının Dörtyol bölgesi yakınlarında durdurulduğunu, araçta yapılan aramada 150 gram hintkeneviri bulduklarını söyledi.

Zanlının Gazimağusa’da evinde yapılan aramada 150 gram daha hintkeneviri bulduklarını açıkladı. Polis, Mehmet Karadeniz’in bulunan uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söylediğini belirtti. Polis, aynı gün Mehmet Karadeniz’in huzurunda Meriç köyündeki evinde ikinci bir arama yapıldığını açıkladı. Polis memuru evin bahçe kısmında, çeşitli kısımlara gizlenmiş 3 kilo daha hintkeneviri bulduklarını açıkladı. Polis memuru, zanlının aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini belirtti. Polis, meseleyle bağlantılı tutuklanan Levent Horoz’un ziraat suçuyla ilgisi olmadığını, evinde bulunan 2 gram uyuşturucuyla ilgili Gazimağusa’da mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandığını söyledi. Polis, Karadeniz hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, ülkede çalışma izni ile bulunsa da aktif olarak çalışmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.