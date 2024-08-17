Uyuşturucu zanlılarına ek tutukluluk

Girne'de uyuşturucuyla yakalanan Nijerya uyruklu zanlıya 5 gün, Bilal Kanmaz‘a ise 7 gün daha tutukluluk verildi

Girne'de meydana gelen "kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu” meselesi ile ilgili tutuklanan Nijerya uyruklu Oluwaseun Daramola dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 2 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarından aranan zanlının 14 Ağustos 2024 tarihinde Girne'de tespit edildiğini, aynı gün 10:40- 11:25 saatleri arasında Alsancak'taki ikametgahında arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan arama sonucunda; evin salon odasında bulunan masa üzerinde şeffaf naylon poşet içerisinde yaklaşık 0.2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını, zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis, ele geçirilen maddenin 15 Ağustos itibariyle Devlet Kimya Laboratuvarı İlaç ve Eczacılık Dairesine analiz edilmesi için gönderildiğini kaydetti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve beklenen analiz sonucu olduğunu belirterek, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Öte yandan yine Girne’de ihbar üzerine evinde yapılan aramada uyuşturucu bulunarak tutuklanan Bilal Kanmaz ek tutukluluk süresi talebi ile dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Narkotik Şubede görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 14 Ağustos 2024 tarihinde 17.40-18.30 saatleri arasında Girne Karaoğlanoğlu Şht. Osman Sokak’ta sakin Bilal Kanmaz’ın ikametgahında yapılan aramada ikametgahın bahçe kısmında bulunan atılı tuvalet rezervuarı içerisinde yaklaşık 120 gram hintkeneviri ve bir gram kokain türü uyuşturucu madde tespit edilerek, emare olarak alındığını söyledi.

Polis zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini ve teyit tekzip edileceğini ayrıca emare alınan uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini ve neticesinin beklendiğini aktardı. Polis soruşturmanın devam ettiğini, ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

