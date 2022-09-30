Uyuşturucu zanlılarına 8 gün daha tutukluluk

Lefkoşa’da üzerinde uyuşturucu bulunan Abdurrezak Dolgun ve uyuşturucuyu aldığı kişi olduğu gerekçesiyle tutuklanan Sabri Işık’a 8 gün daha tutukluluk verildi

Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar Abdurrezak Dolgun ve Sabri Işık tutuklanmalarının ardından mahkeme huzuruna çıkarıldılar. Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ortunç Özbaylı, 25.09.2022 tarihinde saat 10:00 raddelerinde Çetinkaya bölgesi Zahra sokak üzerinde Lefkoşa’da sakin 24 yaşındaki Abdurrezak Dolgun'un üzerinde yapılan arama neticesinde sağ cebinde sigara kutusu iç foil türü kağıdına sarılı tütünle karışık yaklaşık 2 gram uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ve olay yerinde uyuşturucu madde içmek için tasarlanan pet şişenin bulunduğunu anlattı. Polis, zanlı Abdurrezak Dolgun’un suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının yapılan sorgulanmasında konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi Lefkoşa’da sakin 22 yaşındaki Sabri Işık isimli şahıstan aldığını belirttiğini ve Sabri Işık’ın derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, aynı tarihte Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama emir gereği zanlıların ikametgahlarında yapılan aramada herhangi kanunsuz birşey tespit edilemediğini belirtti. Polis, zanlıların 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.