Uyuşturucu ve kaçak yaşama üç yıl hapis

Girne’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan ve ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıkan Afrika uyruklu Ijeoma Success Osasa, üç yıl hapis cezasına mahkum edildi

Girne Ağır Ceza Mahkemesinde, “uyuşturucu alma, verme ve tasarrufu” ile “KKTC’de ikamet izinsiz kalma” suçlarından yargılanan Ijeoma Success Osasa hakkındaki davada dün karar açıklandı.

Yargıç, sanığın 3 Ekim 2023 tarihinde bir şahıstan 60 gram uyuşturucu aldığını belirtti. Başkan Soyer, sanığın 3 Ekim-15 Ekim 2023 tarihleri arasında tespit edilemeyen şahıslara 41 gram 333 miligram uyuşturucu madde verdiğini açıkladı.

Yargıç, sanığın 15 Ekim 2023 tarihinde Girne’de gerçekleştirilen operasyonda yakalandığını, yapılan muhaceret kontrolünde sanığın 20 Mayıs 2021 tarihinden yakalandığı güne kadar ülkede ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı. Uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığına, toplum huzurunu ve gelecek nesillerin sağlığını tehlikeye attığına değinen Yargıç, bu tür suçları işleyenlere hoşgörü ile yaklaşamayacaklarını ifade etti. Yargıç, ayrıca sanığın ülkede ikamet izinsizken bu suçları işlediğine değindi.

Sanığın uyuşturucu maddeleri tespit edilemeyen şahıslara vermesiyle yayılmasını sağladığını kaydeden Yargıç, bu hususların aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Yargıç, tüm olguları bir bütün değerlendirdikten sonra sanığı 3 yıl hapse mahkum ettiklerini kaydetti.

