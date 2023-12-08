Uyuşturucu tacirine baskın

Polis, Nijeryalı bir kişinin evine yaptığı baskında, satışa hazır toplam 50 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirdi

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan Nijeryalı Chınyeaka Frank Eze “Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu” suçlamasıyla Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı

Polis, 6 Aralık 2023 tarihinde 15.30 ile 16.30 saatleri arasında zanlının ikametgahına yapılan baskında, yatak odasında satışa hazır 23 ayrı poşette 25 gram, ayrı bir yerde 25 gram daha toplam 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının uyuşturucu maddeyi kimden aldığının araştırılacağını ve soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini söyleyerek, bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

