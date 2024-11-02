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Uyuşturucu satıcılarına 4 yıl 6 ay hapis

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Lefkoşa’da iki kiloya yakın uyuşturucuyla yakalanan Nijeryalı iki kişi, 4 yıl 6 ay hapse mahkum edildi

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Uyuşturucu satıcılarına 4 yıl 6 ay hapis
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Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda bir kilo 798 gram hintkeneviri türü uyuşturucuyla yakalanan Nijeryalı Onyekachi Kingsley Okeke ve Marcel Chibuzor Agbo hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Yargıç, sanıkların 30 Aralık 2023 tarihinde saat 18.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi'nde görevli bir ekip tarafından Ahmet Sami Topcan Sokak’ta yapılan operasyonda yakalandıklarını söyledi. Uyuşturucu suçlarının yaygınlaştığını, toplumu tehdit ettiğini belirten Yargıç, bu tür suçlara caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Yargıç, sanıkların 4 davadan yargılandıklarını ve tüm davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini belirtti. Yargıç, uyuşturucu suçlarının 15 yıla kadar hapis öngördüğünü ifade ederek, bu tür suçlara ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Sanıkların paraları olmadığı için söz konusu suçları işlediklerini söylediklerini kaydeden Yargıç, ortak hareket ederek, uyuşturucu temin edip, sattıklarını belirtti.

Yargıç, sanıklara ceza takdir ederken, tüm olguları değerlendirdiklerini, miktarın bir kilo 798 gram olduğunu ancak türün en zararsız olan hintkeneviri olduğunu belirtti. Yargıç, işlenen suçun ciddi ve yaygın olduğunu, ayrıca sanıkların ticari amaç güttüğünü ifade ederek, bu hususların ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Yargıç, sanıkların genç oluşunu ve davalarını kabul etmesini ise lehlerine değerlendirdiklerini belirterek, her ikisini de 4 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı. 

Nijeryalı Onyekachi Kingsley Okeke ve Marcel Chibuzor Agbo, ilk kez 16 Mart 2023 tarihinde ülkeye gelmiş, bir eğitim merkezine kayıt alıp, öğrenci izni almış ancak okula devam etmemişti.

Zanlıların uyuşturucu ticareti yapmak için ülkeye geldiği, yakalanmadan önce bir günde 10 gram hintkeneviri sattıkları ortaya çıkmıştı.

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