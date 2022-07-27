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Uyuşturucu satıcılarına 2’şer yıl hapis

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Uyuşturucu satıcılarına 2’şer yıl hapis

 
Lefkoşa'da Ekim 2021 tarihinde Güney Kıbrıs’tan üç farklı türde uyuşturucu ithal edip,  başkalarına satan sanık Kaan Muhammet Berkay ve İbrahim Beton Mercan, Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen dünkü karar duruşmasında 2 yıl hapis cezası aldı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin baktığı dünkü karar duruşmasında, kararı Yargıç Murat Soytaç okudu. Soytaç, sanıkların kokain, Mdma ve hintkeneviri türlerinde uyuşturucu ithal edip, kazanç elde etmek için başka şahıslara verdiğine vurgu yaptı.
 
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