Uyuşturucu satıcıları tutuklandı

Lefkoşa’da toplam 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi, Afrika uyruklu iki kişi uyuşturucudan tutuklandı

Lefkoşa’da uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı.

Önceki gün saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa’da İhsan Güven Sokak’ta, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen 26 yaşındaki Olamide Mulfeula Ewenla'nın üzerinde arama yapıldı.

Söz konusu şahsın tasarrufunda yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan toplam 600 TL nakit para tespit edildi.

Akabinde meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen 38 yaşındaki Nnaemeka Lbuinus Ukwuagu'nun üzerinde ve kalmakta olduğu evde yapılan aramalarda ise, toplam 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde daha tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı ve dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şubede görevli polis memuru zanlılarla ilgili olguları aktardı.

Polis, 17.10.2024 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa’da İhsan Güren Sokak’ta, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen Olamide Mulfeula Ewenla’ın üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda satışa hazır 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 600 TL nakit para tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının uyuşturucu maddeyi satmak amacıyla 8 gram olarak 6 bin TL’ye Nnaemeka Lbuinus Ukwuagu’dan aldığını, 12 ayrı foil kağıdında sarıp paket haline getirdiğini, 5 paketini Lefkoşa’da bir şahsa 4 bin TL’ye sattığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlı Nnaemeka Lbuinus Ukwuagu’nun aynı gün Göçmenköy’de tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Polis, Nnaemeka Lbuinus Ukwuagu’nun üzerinde yapılan aramada pantolonunun cebinde 28 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi. Polis, zanlının evinde yapılan aramada ise 12 gram daha hintkeneviri bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, Ukwuagu’nun ifadesinde 140 gram uyuşturucu aldığını, 8 gramını Ewenla’ya, 92 gramını başka bir şahsa verdiğini, cebinde ve evinde bulunan toplam 40 gram uyuşturucunun da satın aldığı 140 gramdan arta kalan miktar olduğunu söylediğini açıkladı. Polis memuru, Ewenla’ın da evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını ifade etti.

Polis memuru, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri ve aranan şahıslar olduğunu açıkladı. Polis, ele geçirilen maddelerin analize, sarılı olduğu paketlerin ise parmak izi incelemesine gönderileceğini ifade ederek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.