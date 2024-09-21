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Uyuşturucu olayları

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İskele’de çantasında ve evinde uyuşturucu bulunan şahıs tutuklandı

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Uyuşturucu olayları
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İskele’de dün 15.00 sıralarında İskele Polis Müdürlüğü'ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, F.C.O’.nun (E-36) tasarrufunda bulunan çantada yapılan aramada, yaklaşık 28 gram ağırlığında uyuşturucu tespit edildi.


Akabinde F.C.O’nun Gazimağusa’da kaldığı evde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ele geçirildi.


Polis, bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.


-Gazimağusa’da üzerinde ve aracında uyuşturucu bulunan şahıs tutuklandı


Gazimağusa’da, dün 18.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda U.E.T.’nin (E-42)’ üzerinde ve kullanımındaki araçta yapılan aramalarda, yaklaşık 15 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu, uyuşturucu içeren 6 adet kâğıt parçası ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan makas ele geçirildi.


Polis açıklamasında, bahse konu şahsın tutuklandığı kaydedildi.


-Girne’deki uyuşturucu olayıyla ilgili gelişme...


18 Eylül’de Girne’de, polis ekipleri tarafından T.T’nin  (K-19) kaldığı evde yapılan aramada, 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ve üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunan hassas terazi ele geçirilmişti.


Polis açıklamasına göre, yürütülen ileri soruşturma kapsamında, konuyla bağlantısı bulunan ve aranan zanlı H.Ç (E-28) dün Çatalköy’de tutuklandı.


Akabinde, HÇ’nin kaldığı evde yapılan aramada toplam 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ve içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir ucu yanık sarma sigara tespit edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


 
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