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Uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı

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Uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
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Uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre, dün 19:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Kara Torba Operasyonu) kapsamında, M.T’nin (E-32) kullanımındaki araçta yapılan aramada, yaklaşık 2 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı. M.T tutuklandı.
Öte yandan Girne’de, 02:30 sıralarında, Polis tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü Z.J.M.A’nın (E-24) şüpheli hareketleri sonucu, üzerinde ve kullanımındaki aracında yapılan aramada, yaklaşık 300 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve araçtaki yolcu S.Z.T.K.(E-26) tutuklandı.
 
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