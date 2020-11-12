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Uyuşturucu çetesine büyük darbe

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Uyuşturucu çetesine büyük darbe
Narkotik'ten Pençe Operasyonu
Narkotik ve Kaçakcılığı Önleme Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri dün akşam Girne ve Gemikonağı'nda gerçekleştirdikleri operasyon sonucu toplam 16 kilo 750 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirdi.
Olayla ilgili toplam 7 kişi tutuklandı. Zanlılar bugün saat 14:00'de Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacak.
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