Uyuşturucu çetesine büyük darbe

Narkotik'ten Pençe Operasyonu
Narkotik ve Kaçakcılığı Önleme Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri dün akşam Girne ve Gemikonağı'nda gerçekleştirdikleri operasyon sonucu toplam 16 kilo 750 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirdi.
Olayla ilgili toplam 7 kişi tutuklandı. Zanlılar bugün saat 14:00'de Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.