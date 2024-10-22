Uyuşturucu alışverişinde kameralar inceleniyor

Lefkoşa’da Afrika uyruklu iki zanlıyı uyuşturucudan tutuklayan polis, uyuşturucu alışverişi yapılan bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyecek

Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından tutuklanan Olamide Mulfeula Ewenla ile Nnaemeka Lbuinus Ukwuagu dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şubede görevli polis memuru zanlılarla ilgili olguları aktardı. Polis, 17.10.2024 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa’da İhsan Güren Sokak’ta, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen Olamide Mulfeula Ewenla’ın üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda satışa hazır 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 600 TL nakit para tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, tutuklanan zanlının uyuşturucu maddeyi satmak amacıyla 8 gram olarak 6 bin TL’ye Nnaemeka Lbuinus Ukwuagu’dan aldığını, 12 ayrı foil kağıdında sarıp paket haline getirdiğini, 5 paketini Lefkoşa’da bir şahsa 4 bin TL’ye sattığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlı Nnaemeka Lbuinus Ukwuagu’nun aynı gün Göçmenköy’de tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Polis, Nnaemeka Lbuinus Ukwuagu’nun üzerinde yapılan aramada pantolonunun cebinde 28 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi. Polis, zanlının evinde yapılan aramada ise 12 gram daha hintkeneviri bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, Ukwuagu’nun ifadesinde 140 gram uyuşturucu aldığını, 8 gramını Ewenla’ya, 92 gramını başka bir şahsa verdiğini, cebinde ve evinde bulunan toplam 40 gram uyuşturucunun da satın aldığı 140 gramdan arta kalan miktar olduğunu söylediğini açıkladı. Polis memuru, Ewenla’ın da evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını ifade etti. Polis, zanlının Ewenla’dan aldığı 6 bin lirayı uyuşturucu temin ettiği şahsa verdiğini söyledi. Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde 5 kişinin sorgulandığını, ele geçirilen maddelerin analize ve parmak izi incelemesine gönderildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlıların uyuşturucu temin ettikleri şahısla telefonda görüştüklerini tespit ettiklerini belirtti. Polis, telefonların DATA İnceleme Şubesine gönderileceğini açıkladı. Polis memuru, uyuşturucu alışverişi yapılan bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyeceklerini de belirtti.

Polis memuru, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri ve aranan şahıslar olduğunu belirterek, ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.