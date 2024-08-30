Uthman'ın üzerinden 150 bin TL çıktı

Kaçak olduğu için tutuklanan Abubakar Uthman'ın üzerinden toplam 107 bin TL ve döviz çıktı

Ülkemizde “Yürüyen adam” olarak bilenen ve geçtiğimiz pazar günü polis kontrolünde kaçak yaşadığı için tutuklanan Abubakar Uthman'ın üzerinden toplam 107 bin TL ve döviz çıktı.

Cezaevi kayıtlarına, Uthman'ın üzerinden dövizle birlikte toplam 150 bin TL’nin üzerinde bir para kayda geçirildi.

Gardiyanlar tarafından cezaevi girişinde Abubakar Uthman’ın kıyafetleri ve çantası teslim alınrırken çanta ve ceplerinden çıkan parayla ilgili resmi tutanak tutuldu.

Yıllardır ülkede kaçak yaşayan ve tutuklanmasının ardından ciddi bir hassasiyet oluşan Uthman, parasız, gariban olarak biliniyordu.

Uthman’ın tutuklanması ile birlikte oluşan hassasiyetim ardından, geniş kapsamlı bir af yasasını da kanun hükmünde kararname ile yürürlüğe girmişti.