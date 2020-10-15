Uslanmadılar, hapsi boyladılar

Mağusa’da uyuşturucu madde suçundan tutuklanan Ziya Burçin Erbay ile Mustafa Kurucu tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Zanlıların daha önce de benzer suçlardan sabıkaları olduğu öğrenildi







Mağusa’da uyuşturucu alışverişi yaptığı tespit edilerek tutuklanan zanlı Ziya Burçin Erbay ile Mustafa Kurucu hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı Erbay ile Kurucu, “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamaları ile bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Kıbrıspostasına göre mahkeme, daha önce de benzer suçlardan sabıkaları bulunması ve yargılanmayı bekleyen davaları olması nedeni ile benzer suçları işlemelerine engel olunması için zanlıların davaları görüşülünceye dek 2 ayı geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Hüseyin Özdesoy mahkemede verdiği ifadesinde, 7 Ekim 2020 tarihinde alınan bir bilgide zanlı Ziya Burçin Erbay’ın tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi.

Alınan bilgi üzerine zanlı Erbay’ın kaldığı otel odasına gittiklerini belirten Özdesoy, yapılan aramada 17 gr 520 mlgr sentetik cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu ve zanlı Erbay’ın suçüstü hali gereği tutuklandığını anımsattı.

Zanlı Erbay’ın gönüllü ifade verdiğini söyleyen Özdesoy, zanlının ifadesinde söz konusu maddeleri 2 Ekim 2020 tarihinde 20 gr olarak zanlı Mustafa Kurucu’dan aldığını itiraf ettiğini kaydetti.

Zanlı Erbay’ın gönüllü ifadesi ışığında ise zanlı Kurucu hakkında derdest emri temin edildiğini söyleyen Özdesoy, zanlı Kurucu’nun 11 Ekim 2020 tarihinde Yeniboğaziçi bölgesinde deniz kenarında terk edilmiş bir evde tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

17 Haziran 2020 tarihinde işlemiş olduğu uyuşturucu suçundan dolayı teminata bağlanan ve askıda davası olan zanlı Erbay’ın uyuşturucu suçlarından dolayı 3 sabıkası olduğunu ve toplam 28 ay hapis cezasına mahkum edildiğini belirten Özdesoy, zanlının son işlediği suçtan dolayı ise devam eden denetimlisini yaktığını ifade etti.

Zanlı Kurucu’nun ise uyuşturucu suçlarından 2 sabıkası olduğunu, daha önce işlemiş olduğu suçlardan dolayı toplam 20 ay hapis cezası aldığını söyleyen Özdesoy, zanlının uyuşturucu suçundan dolayı askıda bekleyen bir davasının olduğunu açıkladı.

Zanlılar hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Özdesoy, suç işlemeye meyilli olan zanlıların serbest kalması halinde suç işlemeye devam edeceklerini söylerek zanlıların davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.



