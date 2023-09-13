Üniversite öğrencilerinden uyuşturucu ticareti

Üçü Ürdünlü, biri Suriyeli dört üniversite öğrencisi, Gönyeli’de polisin bir eve yaptığı operasyonda, 200 gram hintkeneviri ve bir gram kokain ve uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 8 bin 300 TL para ile yakalandı

Gönyeli’de 200 gram hintkeneviri ve bir gram kokainle yakalanan 24 yaşındaki Ürdünlü Bilal Ghassan Nawaf Alsaleh, 25 yaşındaki Zaid Mohammad Saeed Abu Subaıh, 25 yaşındaki Adnan Amjad Adnan Shreıdeh ile Suriyeli 23 yaşındaki Omar Haj İbrahim dün mahkemeye çıkarıldı. Tümü üniversite öğrencisi olan zanlılar hakkındaki olguları polis memuru aktardı.

Polis, 11 Eylül 2023 tarihinde alınan bilgide Bilal Ghassan Nawaf Alsaleh’in tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, aynı gün saat 16.40 sıralarında zanlının Gönyeli’deki evine arama yapılmak üzere gidildiğini belirtti. Polis memuru, zanlı ile evde bulunan Zaid Mohammad Saeed Abu Subaıh, Adnan Amjad Adnan Shreıdeh ve Omar Haj İbrahim’in arama yapmalarına engel olmak istediklerini, bu nedenle makul kuvvet kullanılarak, tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, evde yapılan aramada 200 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu, bir gram kokain, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan siyah renk elektronik terazi, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 20 TL ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen toplam 8 bin 300 TL paranın bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru, yapılan soruşturmada Bilal Ghassan Nawaf Alsaleh ile Zaid Mohammad Saeed Abu Subaıh’ın aynı evde, Adnan Amjad Adnan Shreıdeh ve Omar Haj İbrahim’in ise birlikte başka bir adreste yaşadıklarını belirlediklerini açıkladı.

Polis, Adnan Amjad Adnan Shreıdeh ve Omar Haj İbrahim’in evinde de arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını ifade etti. Polis memuru, yapılan soruşturmada Bilal Ghassan Nawaf Alsaleh’in, Zaid Mohammad Saeed Abu Subaıh ve Adnan Amjad Adnan Shreıdeh ile birlikte Gazimağusa’ya gidip, 224 gram hintkeneviri ve bir gram kokain aldıklarını belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlı Bilal Ghassan Nawaf Alsaleh’in uyuşturucunun 20 gramını 9 bin TL’ye bir şahsa sattığını tespit ettiklerini belirtti. Polis, Gazimağusa’dan uyuşturucu almaya giden 3 zanlının bir kısım hintkenevirini de birlikte içtiklerini açıkladı. Polis, Alsaleh ile Shreıdeh’in suçlarını kabul ettiklerini söyledi. Aranan şahıslar, kayıp emareler ve alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

