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Ülkeye nereden girdiği bilinmiyor

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Lokmacı Kapısı'nda KKTC'den Güney Kıbrıs’a çıkış yapmak istediği esnada KKTC'ye girişinin olmadığı tespit edilen Irak uyruklu zanlı tutuklandı

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Ülkeye nereden girdiği bilinmiyor
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Kuzey Kıbrıs’a tespit edilemeyen bir noktadan giriş yapan Irak uyruklu Omar Taleb Abomat Al Dilemi “Onaylanmamış limandan KKTC'ye giriş yapmak” mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 17.08.2024 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Lefkoşa'da, Irak’ta sakin zanlının Lokmacı Kara Giriş Kapısı'nda KKTC'den Güney Kıbrıs’a çıkış yapmak istediği esnada KKTC ye girişinin olmadığı tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, zanlının 18.08.2024 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk temin edildiğini belirti.

Polis memuru, zanlının sözlü beyanında 13 Ağustos 2024 tarihinde sabah saat 09.00 raddelerinde Lokmacı Kara Giriş Kapısından geçtiğini söylediğini aktardı.

Polis memuru, 3 günlük sürede kamera görüntülerinin incelendiğini, ancak zanlının beyanını doğrulayacak görüntü tespit edilmediğini belirtti.

Polis memuru, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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