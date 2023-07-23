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Ülkenin dört farklı noktasında yangın

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Ülkenin dört farklı noktasında yangın
Ülkenin farklı noktalarında dün çıkan 4 yangın hasara neden oldu.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 16.45 sıralarında Gazimağusa - Lefkoşa anayolunun Güvercinlik kavşağı yakınlarında, yol kenarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında yaklaşık on iki dönümlük arazi içindeki anızlar tamamen, beş akasya ağacı ise kısmen zarar gördü.
Kılıçarslan’da dün saat 16.30 sıralarında, henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangın polisin, itfaiyenin ve askeri personelin katılımıyla söndürüldü. Yangında, 2,5 dönümlük arazi içindeki kuru otları, makilik alanı ve atık çöpleri kül etti.


-Tır orta gerilim hattına çarptı, kopan teller yangın çıkardı


Tırın çarptığı orta gerilim hattından kopan teller de yangına neden oldu.
Dorsesinde paletli rok araç taşınan M.D.(E-61) yönetimindeki tırın Tuzluca yol kavşağında, Büyükkonuk istikametinden Çayırova istikametine doğru seyrettiği sırada orta gerilim hatlarına temas ettiği, tellerin kuru otları tutuşturmasıyla çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü belirtildi.


-Aşırı yüklenen trafo yandı


Gönyeli- Yenikent’te dün saat 16.50 sıralarında, İsmet İnönü Sokak’ta bulunan elektrik trafosunda aşırı yüklenme nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında trafolar ve bakır kablolar zarar gördü.
 
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