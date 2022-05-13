Ülkeden kaçmaya çalışırken yakalandı

Çalıştığı halı yıkama şirketine ait müşterilerden topladığı 2850 TL parayı şirkete vermeyerek cebine atan Doğu Taşdemir, Mağusa Limanı’ndan KKTC'den çıkmak üzere iken polis tarafından yakalandı



Müstahdem Tarafından sirkat suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Doğu Taşdemir mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme yeminli şahadet veren polis memuru Turgay Ok, olguları aktardı. Polis, 11 Mayıs 2022 tarihinde 08:00 -20:00 saatleri arasında Lefkoşa'da aynı adreste sakin zanlı Doğu Taşdemir’in çalışmakta olduğu ve işletmeciliğini Sevinch ARAS'ın yaptığı Sevinch Aras Halı Yıkama şirketine ait müşterilerden toplamış olduğu 2850 TL parayı konu şirkete geri iade etmeyerek sirkat ettiğini anlattı. Polis, 12.05.2022 tarihinde zanlının Mağusa Limanı’ndan KKTC'den çıkmak üzere iken üzerinde konu şirkete ait 2835 TL nakit para ile görevli polis ekiplerince tespit edilip Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilmiş olan derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, tahkikatın henüz yeni başladığını söyleyip, alınması gereken çok sayıda ifade incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



