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Ülkede son 5 yılda, bu güne kadar toplam 3 bin 922 yangın

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Ülkede son 5 yılda, bu güne kadar toplam 3 bin 922 yangına müdahale edildi, en çok görülen yangın çeşidi ise 2 bin 142 adetle arazi yangını yaşandı

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Ülkede son 5 yılda, bu güne kadar toplam 3 bin 922 yangın
 
 
İtfaiye Müdürlüğü, ülkede son 5 yılda 3 bin 922 yangına müdahale edildiğini, en çok görülen yangın çeşidinin 2 bin 142 adetle arazi yangınları olduğunu, bu sayıyı 629 adetle bina yangınları ve 533 adetle motorlu araç yangınlarının takip ederek ilk üçü oluşturduğunu açıkladı.

İtfaiye Müdürlüğü, son 5 yılda, yangına sebep olduğu tespit edilen 201 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldığını kaydetti.

İtfaiye Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, son 5 yıllık yangın istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2018 yılında 753 yangının 207’si, 2019 yılında 765 yangının 174’ü, 2020 yılında 892 yangının 230’u, 2021 yılında 882 yangının 227’si ve 2022 yılında ise 16 Ekim tarihine kadar meydana gelen 630 yangının 167’sinin çıkış sebebinin muhtemelen sönmemiş sigara izmariti olduğu belirtildi.  

Yangın çeşitleri arasında; 2018’de 365, 2019’da 380, 2020’de 552, 2021’de 552 ve 2022 yılında ise bu güne kadar 293 adet ile arazi yangınlarının ilk sırada yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, en çok görülen muhtemel yangın çıkış sebeplerinde birinci sırada bin 5 yangının sönmemiş sigara izmariti, ikinci sırada 69 yangının araçlar ve elektrikli aletlerde meydana gelen kısa devreler ve üçüncü sırada ise 453 yangının elektrik telleri ve elektrik trafolarından meydana geldiği vurgulandı.  

Açıklamada, 2022 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ise KKTC’de toplam 197 yangına müdahale edildiği belirtilerek, yangınlar sonucunda 10.950.08 TL maddi hasar meydana geldiği ve yangınların yüzde 58’ini arazi yangınlarının oluşturduğu belirtildi.


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