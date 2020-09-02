Ülkede kaçak yaşıyorlardı

Mağusa’da yurt odasına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan yabancı uyruklu iki kişiden birinin 2019 yılı Ağustos ayından itibaren, diğerinin de 2018 yılı Ağustos ayından beri ülkede izinsiz ikamet ettikleri ortaya çıktı



Mağusa’da Narkotik ekiplerinin aldığı bir ihbarla yurt odasına düzenlediği operasyonda tasarruflarında yaklaşık 10 miligram uyuşturucu madde tespit edilen zanlılar Tongshinen Jonathan Manabe ile Faruk Mohammad Hassan hakkındaki tutukluluk süresi uzatıldı.

Kıbrıspostası’nın haberine göre Mağusa’da Narkotik ekiplerinin aldıkları bir ihbar üzerine bir yurt odasına düzenledikleri operasyonda tasarruflarında yaklaşık 10 miligram hint keneviri türü uyuşturucu madde ele geçirilen zanlılar Tongshinen Jonathan Manabe ile Faruk Mohammad Hassan hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.

Polisin soruşturması sonucu zanlı Tongshinen Jonathan Manabe’nin 2019 yılı Ağustos ayı, zanlı Faruk Mohammad Hassan’ın ise 2018 yılı Ağustos ayından beri ülkede izinsiz ikamet ettikleri ortaya çıktı.

“Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “KKTC izinsiz ikamet etmek” suçlamalar ile haklarında yürütülen soruşturma kapsamında bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlıların tutukluluk süresi 3 gün daha uzatıldı.



ANALİZ SONUÇLARI BEKLENİYOR

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Yusuf Karaoğulları mahkemede verdiği ifadesinde, 28 Ağustos 2020 tarihinde alınan bir bilgide zanlı Tongshinen Jonathan Manabe ile Faruk Mohammad Hassan’ın kalmakta olduğu yurt odasında kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini kaydetti.

Alınan bilgi üzerine yurt odasına gidilerek arama yapıldığını ifade eden Karaoğulları, evde masa üzerinde foil kağıdına sarılı yaklaşık 0.10 miligram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı.

Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu uyuşturucu maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderildiğini belirten Karaoğulları, analiz sonuçlarının henüz çıkmadığını ve bu sürede yürütülen soruşturmada zanlıların ülkede izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Karaoğulları zanlıların serbest kalması halinde yürütülen soruşturmaya etki etme olasılıkları bulunduğundan tutukluluk sürelerinin 3 gün daha uzatılmasını talep etti.

