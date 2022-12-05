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Ülkede bir haftada 52 trafik kazası, 13 yaralı

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Trafik denetimlerinde 903 sürücü hakkında işlem yapıldı

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Ülkede bir haftada 52 trafik kazası, 13 yaralı


Ülkede geçen hafta meydana gelen 52 adet kazasında 13 kişi yaralandı.

28 Kasım-4 Aralık 2022 tarihleri arasında 10’u yaralanmayla, 42’si hasarla sonuçlanan kazaların 16’sı süratli araç kullanmaktan, 12’si dikkatsiz sürüş yapmaktan, 9’u kavşakta durmamaktan, 6’sı yakın takipten ve 9’u diğer etkenlerden dolayı meydana geldi.

Kazalar sonucu toplam 1,901,000 TL'lik hasar tespit edildi. Kazaların 30’u Lefkoşa, 6’sı Gazimağusa, 11’i Girne, 2’si Güzelyurt ve 3’ü İskele’de oldu.

-Trafik denetimi

Aynı dönemde trafikte yapılan denetimlerde toplam 10 bin 7 araç kontrol edildi ve 903 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat ( 242 ) , Tehlikeli Sürüş ( 2 ), Dikkatsiz Sürüş ( 19 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 108 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 11 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 26 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 121 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 50 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 70 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 1 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 30 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 30 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 4 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 4 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 2 ) ve 183 diğer trafik suçları”
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