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Ülkede 1 haftada 97 kaza, 1 ölü, 22 yaralı

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Ülkede 1 haftada 97 kaza, 1 ölü, 22 yaralı
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KKTC’de bir haftada 97 trafik kazası meydana geldi, 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığından yayımlanan haftalık trafik raporuna göre, 15 Mayıs - 21 Mayıs tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; “süratli araç kullanmak (28) , dikkatsiz sürüş yapmak (21), kavşakta durmamak (13), yakın takip (16) ve diğer etkenler (19)” olarak yer aldı.
Kazalar sonucu oluşan toplam hasar  3milyon 720 bin TL oldu.
Aynı süre içerisinde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrolleri sonucu, toplam 11 bin 298 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 886 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Suçların dağılımı şöyle:
“Sürat (197), Tehlikeli Sürüş (19), Dikkatsiz Sürüş (40), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (15), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (5), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak (35), Seyir Halindeyken Cep Telefonu Kullanmak (175), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak (39), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (120), Trafik Işıklarına Uymamak (4), Muayenesiz Araç Kullanmak (15), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (20), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak (6), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (2), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak (5), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak (1) ve 188 diğer trafik suçları.”
 
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