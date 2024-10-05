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Ülke nereye gidiyor?

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Hisarköy’de 66 yaşındaki Erdal Özdurak’ın, oğlunun nişanlısının 9 yaşındaki çocuğuna ‘tecavüz’ ettiği iddiası ile tutuklanması infial yarattı

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Ülke nereye gidiyor?
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Hisarköy’de geçtiğimiz Eylül ayında yaşandığı iddia edilen olay bir kez daha “bu ülke nereye gidiyor” dedirtti.

“Annesi çocuğa şiddet uyguluyor” gerekçesiyle komşular Sosyal Hizmetler Dairesi’ne yapılan ihbar korkunç bir olayı daha gün yüzüne çıkardı.

Aynı evde yaşadıkları öğrenilen oğlunun nişanlısının 9 yaşındaki çocuğuna ‘tecavüz’ ettiği iddiası ile tutuklanan 66 yaşındaki Erdal Özdurak önceki gün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Bir süre önce ‘Cinsel taciz’, ‘Cinsel istismar’ ve ‘Cinsel tecavüz’ suçlaması ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilen sanık Özdurak’ın davası, dosyasında eksik raporların tamamlanabilmesi için 11 Ekim tarihine ertelendi.

Öz annesinden şiddet görmesine göz yummayan komşular Sosyal Hizmetler Dairesine haber verince, çok daha vahim bir olay da gün yüzüne çıktı. 9 yaşındaki kız çocuğunun verdiği ifade kan dondurdu.

Annesinin nişanlısının 66 yaşındaki babası tarafından tecavüze uğradığını iddia eden küçük çocuğun ifadesi polisi harekete geçirdi. Sosyal Hizmetlerin girişimi ile Erdal Özdurak, Eylül ayında polis tarafından tutuklanarak Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Basına yansıtılmadan hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevine gönderilen sanık Özdurak, tutukluluk süresinin dolması üzerine önceki gün yeniden yargı önündeydi.

Sanık Erdal Özdurak aleyhine getirilen davaların Ağır Ceza Mahkemesi kapsamına girdiğini ifade eden savcılık dosyada eksik evrakların tamamlanabilmesi için süre talebinde bulundu. Gazetemizin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgide, yaşanan olayın ardından öz annesinden şiddet gören mağdur kız çocuğu annesinden alınarak babasına verildi.

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