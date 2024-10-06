Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 380 sürücü rapor edildi

Ülke genelinde dün trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 380 sürücü rapor edildi. Sürat rapor edilen suçlar arasında ilk sırada yer alırken, 27 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, denetimlerde, toplam 2 bin 294 araç sürücüsü kontrol edilerek, 380 sürücü rapor edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 27 araç ise trafikten men edildi.

Sürücülerin, 88’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 31’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 25’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 13’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 6’sı trafik ışıklarına uymamak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 201’i ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.

