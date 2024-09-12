banner913
banner932
İskele -Ercan yolunda kaza...
İskele -Ercan yolunda kaza...
102 0
Her zaman kalbimizde olacak
Her zaman kalbimizde olacak
24 0
 
Acil servis böyle mi olmalı?
Acil servis böyle mi olmalı?
35 0
Klasikler büyük rallide buluşuyor
Klasikler büyük rallide buluşuyor
21 0
Yarın sağanak bekleniyor
Yarın sağanak bekleniyor
80 0
Asgari Ücret Saptama Komisyonu cuma günü toplanıyor
Asgari Ücret Saptama Komisyonu cuma günü toplanıyor
31 0
Dünyayı değiştiren gün: 11 Eylül
Dünyayı değiştiren gün: 11 Eylül
27 0
banner1032

Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 36 araç trafikten men edildi, bir kişi tutuklandı

banner1020

Ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 166 araç sürücüsü kontrol edildi ve çeşitli trafik suçlarından 360 sürücü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

banner1045
Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 36 araç trafikten men edildi, bir kişi tutuklandı
banner971
Polis Basın Bültenine göre, 36 araç trafikten men edildi, bir sürücü de tutuklandı.
Rapor edilen trafik suçları şöyle:
“118’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 12’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 27’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 30’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 5’i 5000 kg. ve üzerindeki kamyonların G/ne-L/şa Anayolu Kullanması 155’i diğer trafik suçları.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.