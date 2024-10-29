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Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 19 araç trafikten men edildi, 3 sürücü ise tutuklandı

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Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde 19 araç trafikten men edildi, 3 sürücü ise tutuklandı.

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Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 19 araç trafikten men edildi, 3 sürücü ise tutuklandı
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Polis Basın Bültenine göre 2 bin 287 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 338 araç sürücüsü aleyhinde de  çeşitli trafik suçlarından yasal işlem başlatıldı. 
Rapor edilen trafik suçları şöyle:
“116 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 45 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 26 trafik ışıklarına uymamak, 2 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 14 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7 sigortasız araç kullanmak, 4 kişi 5000 kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların Girne-Lefkoşa Ana Yolunu kullanmak ve 121 diğer trafik suçları.”
 
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