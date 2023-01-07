UKÜ’de hırsızlık: 7 tutuklu

UKÜ’de bir kafeteryadan çeşitli markalardaki teneke kutu içecek, 6710 TL değerindeki 22 karton sigara, 1700 TL nakit para sirkat eden 7 zanlı tutuklandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)’de bir kafeteryadan çeşitli markalardaki teneke kutu içecek, 6710 TL değerindeki 22 karton sigara, 1700 TL nakit para sirkat eden 7 zanlı tutuklandı.

Mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk alındı.

Polis memuru Tuğçe Sarıca, olayla ilgili bilgi verdi.

Polis, 7 zanlının "sirkat ve kasti hasar" suçlamasıyla tutuklandığını kaydetti.

Zanlıların 3 farklı tarihte, UKÜ’deki kafeterya içerisine girip çeşitli markalardaki teneke kutu içecek, 6710 TL değerindeki 22 karton sigara, 1700 TL nakit para ve 110 TL değerindeki 5 adet gofretin sirkat edildiğini kaydetti.

Olayla ilgili 20 yaşındaki Taha El Bakkalı, 25 yaşındaki Saeed Saeed, 19 yaşındaki Idriss Sıhalla, 22 yaşındaki Badr Benfraıha, 21 yaşındaki Youssef El Rhamırı ve 20 yaşındaki Zakaria El Amrı’nin tutuklandığını ifade eden polis, aynı gün zanlıların UKÜ içerisinde tespit edilerek tutuklandıklarını anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak Taha El Bakkalı’nın gönüllü ifade verip, işlemiş olduğu suçları itiraf ettiğini söyledi, ayrıca 18 yaşındaki Zakaria Es Smaıly’nin de olayla bağlantısı olduğu yönünde bilgi verdiğini, zanlının da tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlıların serbest kalması halinde tahkikatın seyrine etki edecekleri de açık olduğundan zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, tüm zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

