UKÜ-Taşkent arası yeni yolda büyük kaza

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Taşkent köyü arasında yeni yapılan yoldaki kavşakta az önce büyük bir kaza meydana geldi.
İlk aldığımız bilgilere göre kaza NN 093 plakalı araç sürücüsünün sürat ve dikkatsizliği sonucunda yeni yapılan çembere çarpması sonucunda takla atarak tavanı üğzerinde durması sonucu yaşandığı bildirildi. Kazada yaralıların olduğu belirtildi.
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