banner913
banner932
Cihangir’de uyuşturucu bulundu
Cihangir’de uyuşturucu bulundu
64 0
En fazla yağış Geçitkale’ye düştü
En fazla yağış Geçitkale’ye düştü
16 0
 
KTTO Başkanlığına yeniden Turgay Deniz getirildi
KTTO Başkanlığına yeniden Turgay Deniz getirildi
16 0
Mağusa’da panayır coşkusu
Mağusa’da panayır coşkusu
22 0
O artık bir melek
O artık bir melek
30 0
Önümüzdeki dört gün yer yer sağanak bekleniyor
Önümüzdeki dört gün yer yer sağanak bekleniyor
28 0
Güney’in “Fiakas” oyunu Kuzey’de sahnelenecek
Güney’in “Fiakas” oyunu Kuzey’de sahnelenecek
33 0
banner1032

Ucuz atlatıldı

banner1020

banner1045
Ucuz atlatıldı
banner971

Güzelyurt'ta bu  akşam meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı 

Polisin açıklamasına göre, Ahmet Hatay (E-21) saat 19.00 sıralarında, Güzelyurt'ta Ramiz Turan Caddesi'nde RE 139 plakalı araçla seyir halindeyken, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru giden ve yolun sağına dönüş yapmak için yavaşlayan Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu (E-48) yönetimindeki YN 547 plakalı  salon aracın arka kısmına  çarptı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve YN 547 plakalı araçtaki yolcu  Salman Bebe (E-46), kaldırıldıkları Cengiz Topel Hastanesi'nde acil serviste müşahede altına alındı 

Soruşturma devam ediyor.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.