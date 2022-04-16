Güpegündüz alkol alıp direksiyon başına geçen 21 yaşındaki Afrika kökenli genç, Girne-Alsancak Çevreyolu Çemberi’nde kazaya neden oldu

Girne-Alsancak Çevreyolu Çemberi’nde dün alkollü araç sürücüsünün neden olduğu trafik kazası ucuz atlatıldı.Kaza saat 14:05 raddelerinde Karaoğlanoğlu'nda Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde meydana geldi.21 yaşındaki Afrika kökenli Gradi Mbemba Munongo, yönetimindeki ZLR 669 plakalı kiralık araçla 126 Miligram Alkollü içki tesiri altında Güney istikametine doğru seyrederken, çembere geldiğinde sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden yoluna düz devam etmesi sonucu o esnada Girne Alsancak çevre yolu üzerinde Girne istikametine doğru seyreden 44 yaşındaki Teoman Cankat yönetimindeki ND 089 plakalı araçla çarpıştı.Çarpmadan sonra savrulan ND 089 plakalı araç, yolun sağından yoldan çıkarak orta refüje çarptıktan sonra refüj içerisinde bulunan trafik levhasına çarptı.Kaza sonucu yaralanan olmazken, ZLR 669 plakalı araç sürücüsü Gradi Mbemba Munongo tutuklandı.Öte yandan Munongo’nun kullandığı araçta yapılan incelemede araç içerisinde çok sayıda içki şişesi bulunduğu öğrenildi.