Ucuz atlatıldı

Girne-Tatlısu anayolunda yoldan çıkan araç, ağaçlara çarptı
Girne-Tatlısu anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, saat 09:50 raddelerinde Girne-Tatlısu anayolunun 19-20 kilometreleri arasında meydana geldi.
Yönetimindeki HT 236 plakalı Toyota marka salon araçla Tatlısu istikametine doğru seyreden Esentepe'de sakin 46 yaşındaki Şadiye Güneş, dikkatsizliği sonucu yolun solu kuzey kısmından dışarıya çıkıp yol kenarında bulunan toprak sete ve selvi çit ağaçlarına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan HT 236 plakalı araç sürücüsü Şadiye Güneş, Girne Dr Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edildi.