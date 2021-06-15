Ucuz atlatıldı

Lefkoşa Girne Anayolunun 16 - 17 km üzerinde Lefkoşa istikametine doğru ilerlemekte olan kiralık araç sürücüsünün dikkatsizce şerit değiştirmesi sonrasında yaşanan zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 21.30 sıralarında Lefkoşa Girne Anayolunun 16 - 17 km üzerinde Lefkoşa istikametine doğru çift şeritli yolun sol şeridi içerisinde seyreden 22 yaşındaki Norest CHİTSIKE yönetimindeki ZPG 626 plakalı araç ile dikkatsizce yolun sağ şeridine geçiş yapması sonucu o esnada yolun sağ şeridi içerisinde ayni istikamete doğru seyreden 20 yaşındaki Doğukan UZUNKAVAK yönetimindeki KN 849 plakalı araca çarpıştı.Kazanın ardından akan KN 849 plakalı arac o esnada kaza nedeniyle durmakta olan Mehmet ÖZELTEKİN yönetimindeki ZNF 139 plakalı araca çarparak durduKaza sonucu yaralanan KN 849 plakalı araç sürücüsü, ZPG 626 plakalı araç sürücüsü ve ZPG 626 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Chidima NYONG(K-25) un tedavisi LDH'de sürüyor.