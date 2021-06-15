banner583
Tehlikenin hiç farkında değil miyiz?
Tehlikenin hiç farkında değil miyiz?
118 0
Hamitköy'de tarih yok oluyor
Hamitköy'de tarih yok oluyor
192 0
 
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
29 0
Yerli dondurmamızı destekleyelim
Yerli dondurmamızı destekleyelim
168 0
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
70 0
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
25 0
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
55 0
banner661

Ucuz atlatıldı

banner476

banner666
Ucuz atlatıldı
Lefkoşa Girne Anayolunun 16 - 17 km üzerinde Lefkoşa istikametine doğru ilerlemekte olan kiralık araç sürücüsünün dikkatsizce şerit değiştirmesi sonrasında yaşanan zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.
Polisten verilen  bilgiye göre, bugün saat 21.30 sıralarında Lefkoşa Girne Anayolunun 16 - 17 km üzerinde Lefkoşa istikametine doğru çift şeritli yolun sol şeridi içerisinde seyreden 22 yaşındaki Norest CHİTSIKE yönetimindeki ZPG 626 plakalı araç ile dikkatsizce yolun sağ şeridine geçiş yapması sonucu o esnada yolun sağ şeridi içerisinde ayni istikamete doğru seyreden 20 yaşındaki Doğukan UZUNKAVAK yönetimindeki KN 849 plakalı araca çarpıştı.

Kazanın ardından akan KN 849 plakalı arac o esnada kaza nedeniyle durmakta olan Mehmet ÖZELTEKİN yönetimindeki ZNF 139 plakalı araca çarparak durdu

Kaza sonucu yaralanan KN 849 plakalı araç sürücüsü, ZPG 626 plakalı araç sürücüsü ve ZPG 626 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Chidima NYONG(K-25) un tedavisi LDH'de sürüyor. 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.