Ucuz atlatıldı

Lefkoşa’da bugün sabah saatlerinde yaşanan kaza yürekleri ağza getirirken, trafiğin bir süreliğine kilitlenmesine neden oldu.Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 10.27 sıralarında Lefkoşa Türk Belediyesi karşısındaki Şht. Ö. Muhtar Sokak üzerinde güney istikametine doğru yönetimindeki LK 452 plakalı araçla ilerleyen 66 yaşındaki kadın Cemaliye Ayten Gürkan yolun sonunda bulunan Atatürk Caddesi’ne geldiği zaman durmayarak caddeye giriş yapması sonucunda yaşandı.Gürkan’ın caddeye giriş yaptığı sırada çift şerit yolun soldan ikinci şeritinde doğu istikametine doru seyretmekte olan Gizem Kaygısız yönetimindeki LU 519 plakalı aracın önünü tıkaması sonucunda çarpıştılar.Kaza sonucunda LU 519 plakalı aracın sürücüsü Gizem Kaygısız hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.