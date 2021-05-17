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Ucuz atlatıldı

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Girne’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce refüje sonra da başka bir araca çarptı

Ucuz atlatıldı
 
Girne’de önceki gün meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.
Kaza saat 13,00 sıralarında Ecevit Caddesi üzerinde çift şeritli yolda meydana geldi.
Yolun sağ şeridi içerisinde güney istikametine doğru seyreden 26 yaşındaki Mehmet Akif Aslan yönetimindeki JY 682 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu, sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında bulunan ve yolu ikiye ayıran refüj taşına aracının sağ ön tekerleği ile çarptıktan sonra kontrolden çıkan araç yolun soluna savrularak o esnada sol şerit içerisinde güney istikametine doğru seyreden 42 yaşındaki Oksana Kurochkına yönetimindeki PC 014 plakalı  salon aracın sol yan kısmına aracın sol öne kısmı ile çarptı.
Çarpmadan sonra yoluna devam eden JY 682 plakalı araç tekrar yolun sağına geçerek orta refüj içerisinde bulunan Karayolları Dairesi’ne ait trafik levhasına aracının ön kısmı ile çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
 
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