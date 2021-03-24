Lefkoşa'da LTL’ye doğru dönmeye çalışan araç ile arkasından gelen araç çarpıştı. Çarpışmayla savrulan araçlardan biri AKM’yi çevreleyen demir parmaklıklara vurdu

Lefkoşa'da Cemal Gürsel Caddesi üzerindeki Atatürk Kültür Merkezi girişinde dikkatsiz sürücü ile süratli sürücünün karıştığı kaza ucuz atlatıldı.Kaza dün saat 09.40 sıralarında Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) önünde meydana geldi.Cemal Gürsel Caddesi üzerinde dört şeritli yolda soldan üçüncü şerit içerisinde batı istikametine doğru seyreden 41 yaşındaki erkek Kerem Konuralp yönetimindeki RG 766 plakalı araç, Atatürk Kültür Merkezi önlerine geldiğinde yolun sağ kısmında bulunan otoparka dönmek isterken, arkasında dördüncü şeritten gelen 27 yaşındaki Doruk Uzun yönetimindeki MB 095 plakalı araçla çarpıştı.Çarpmanın etkisi ile yolun sağ kısmına doğru savrulan MB 095 plakalı araç Atatürk Kültür Merkezi’ni çevreleyen demir parmaklıklara ön kısmı ile çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.