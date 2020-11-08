Lefkoşa-Mağusa anayolunda lastiği patlayan aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti

Murat ASLAN

Lefkoşa-Gazimağusa çift şeritli anayolda lastiği patlayan JC 101 plakalı aracın sürücüsü 35 yaşındaki Hamza Yılmaz direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti.

Saat 15:30 sıralarında meydana gelen kaza şans eseri ucuz atlatıldı.

Araç içerisinde yolcu olarak bulunan eşi ve çocuğu yara almadan kazayı atlattı. Aracın 3 lastiğinin patlaması sonucu, dümeni kilitlenip karşı şeride geçen araç ile ilgili polis inceleme yapmak üzere karakola çekti.



