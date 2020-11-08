Murat ASLAN
Lefkoşa-Gazimağusa çift şeritli anayolda lastiği patlayan JC 101 plakalı aracın sürücüsü 35 yaşındaki Hamza Yılmaz direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti.
Saat 15:30 sıralarında meydana gelen kaza şans eseri ucuz atlatıldı.
Araç içerisinde yolcu olarak bulunan eşi ve çocuğu yara almadan kazayı atlattı. Aracın 3 lastiğinin patlaması sonucu, dümeni kilitlenip karşı şeride geçen araç ile ilgili polis inceleme yapmak üzere karakola çekti.
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