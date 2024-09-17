Uçakta olay çıkardı

İzmir-KKTC seferini yapan bir uçakta önceki sabah aşırı alkollü TC uyruklu bir yolcu, servisi beğenmediği gerekçesiyle kabin amirini darp etti. Havalimanında da olay çıkarmaya devam eden yolcu, tutuklanıp cezaevine gönderildi

İzmir-KKTC seferini yapan bir uçağın içerisinde ve ardından KKTC Havalimanı içerisinde olay çıkaran, 277 miligram alkollü içki tesiri altındaki 27 yaşındaki

Engin Can Özçelik tutuklandı.

Engin Can Özçelik önceki gün saat 09.30 sıralarında, 277 miligram alkollü içki tesiri altındayken ilk olarak İzmir-KKTC seferini yapan bir uçağın içerisinde servisi beğenmediği gerekçesiyle, kabin görevlisi bir şahsa küfrettikten sonra sağ elini tutup sıkarak darp etti. Bahse konu şahıs ardından ise KKTC Havalimanı içerisinde, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği sırada suçüstü tutuklandı.

Uçakta meydana gelen darp, sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavır ve hareket suçlarından tutuklanan Engin Can Özçelik dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, zanlının 15 Eylül 2024 tarihinde saat 09.30 raddelerinde, KKTC Havalimanı’nda İzmir-KKTC seferini yapan bir uçakta, 277mg alkollü içki tesiri altında, uçak kabini içerisindeki servisi beğenmediği gerekçesi ile kabin amiri olan E.B.V isimli kadın çalışana hakaret ederek, “Bana su ver” demek suretiyle, itale-i lisan'da bulunup adı edilenin sağ elini tutup sıkarak darp ettikten sonra devamında yine yolcu geliş salonunda bağırıp, ellerini kollarını gelişi güzel sağa sola savurarak, Uygunsuz Tavır ve Harekette bulunduğunu söyledi.

Polis memuru, zanlının KKTC Havalimanı’nda görevli polis memurları tarafından suçüstü hali tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının TC uyruklu olduğunu, KKTC’de herhangi bir bağı bulunmadığını ifade ederek, 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.