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Uçakta hırsızlık

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Ankara-KKTC seferini yapan Anadolu Jet uçağında bir yolcu, el bagajları kabininde başkasına ait valizde bulunan para cüzdanını ve içerisindeki 1500 TL’yi çaldı

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Uçakta hırsızlık
 
 
Ankara - KKTC uçağı içerisinde hırsızlık yapan zanlı Murat Sokur tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, zanlı Murat Sokur’un, 28 Ağustos 2022 tarihinde, 08:30 raddelerinde, Anadolu Jet Havayollarının TK 7890 sefer sayılı Ankara – KKTC uçağı içerisinde, el bagajları kabininde, F.D.Ş’ye ait el bagajını açıp içerisinde bulunan Louis Vitton marka kahverengi renk yaklaşık 4000TL değerindeki para cüzdanını aldıktan sonra konu uçağın arka kısmındaki tuvaletlerine giderek cüzdan içerisindeki toplam 1.500 TL nakit parayı sirkat ettiğini belirtti.
Polis, aynı gün zanlının sirkat etmiş olduğu bahse konu para cüzdanı uçağın tuvaletinde 1500TL nakit paranın ise tasarrufunda tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.
Polis, aynı gün zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, aynı gün zanlının gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçunu itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının TC uyruklu olup KKTC'de turist vizesi ile ikamet ettiğini belirtti. Polis, zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatı tamamlandığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 15 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 
 
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