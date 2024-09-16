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Uçak içerisinde ve Ercan Havalimanı’nda olay çıkaran alkollü şahıs tutuklandı

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İzmir-Ercan seferini yapan bir uçağın içerisinde ve ardından Ercan Havalimanı içerisinde olay çıkaran 277 miligram alkollü içki tesiri altındaki E.C.Ö.(E-27) tutuklandı.

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Uçak içerisinde ve Ercan Havalimanı’nda olay çıkaran alkollü şahıs tutuklandı
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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 09.30 sıralarında, 277 miligram alkollü içki tesiri altındaki E.C.Ö. ilk olarak İzmir-Ercan seferini yapan bir uçağın içerisinde servisi beğenmediği gerekçesiyle, kabin görevlisi bir şahsa küfrettikten sonra sağ elini tutup sıkarak darp etti. Bahse konu şahıs ardından ise Ercan Havalimanı içerisinde, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği sırada suçüstü tutuklandı.
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