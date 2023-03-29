Üç yıl sonra yakalandı

2020 yılında havaalanında bir yolcunun düşürmüş olduğu çanta içerisinden para çalan Roghayeh Oroujzadehamirbeigi, üç yıl sonra ülkeye gelişinde tutuklandı

KKTC Havaalanında bir yolcunun düşürmüş olduğu çanta içerisinden para çaldığı gerekçesi tutuklanan zanlı Roghayeh Oroujzadehamirbeigi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru İbrahim Bulak olayla ilgili bulguları aktardı.

Bulak huzurda bulunan zanlı Roghayeh Oroujzadehamirbeigi’nin 3 Ocak 2020 tarihinde saat 02:55 raddelerinde Havalimanı giden yolcu salonu içerisinde Türkiye’de sakin Kemal Sezer’in free shopların parfüm reyonunda spor el çantasının içinde bulunan 20.000 TL parayı sirkat ettikten sonra, söz konusu çantayı aşağıda bulunan bekleme salonuna giden yürüyen merdivenlerin solunda bulunan personel kapısının bulunduğu yere atarak sirkat suçunu işlediğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak çantada bulunan diğer eşyaların bir tamam bulunduğunu ve Kamera kayıtlarının incelemesi sonucu zanlı Roghayeh Oroujzadehamirbeigi’nin söz konusu çantayı oraya atan kişi olduğunun tespit edildiğini ve aranan kişi olarak ilan edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının 24 Mart 2023 tarihinde KKTC havalimanından KKTC’ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını ve ilk etapta konu ile ilgili olarak beyanlarda bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminat bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 15 bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

