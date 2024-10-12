Lefkoşa’da kırmızı ışıkta durmayan alkollü araç sürücüsü, kazaya neden oldu. Üç aracın çarpıştığı kazada üç sürücü de alkollü çıktı

Ülke genelinde önceki gece geç saatlerde ve dün sabahın ilk saatlerinde meydana gelen 4 trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Lefkoşa’da saat 1.30 sıralarında kazaya karışan 3 sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi,25 yaşındaki Oğuzhan Çitil, 213 miligram alkol tesiri altında (yasal limitin 5 katı) UU 299 plakalı salon araçla Osman Örek Caddesi’nde seyir halindeyken, kırmızı ışıkta durmayıp, yeşil ışık yandığı için yoluna devam eden 155 miligram alkol tesiri altındaki 46 yaşındaki Vedat Altındağ yönetimindeki GE 140 plakalı araca çarptı.Çarpmanın etkisiyle sola doğru savrulan Çitil'in yönetimindeki araç, arkasından gelip aynı istikamete doğru seyreden, 125 miligram alkol tesiri altındaki Yunus Emre Turan yönetimindeki EP 871 plakalı salon aracın ön kısmına vurdu.Kaza sonucunda yaralanan Altındağ, Turan ve UU 299 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Uğurcan Kılıç, hastanede müşahede altına alınırken, Çitil de tutuklandı.Öte yandan Sipahi'de Ulus Sokak’ta önceki gece saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, 54 yaşındaki Yaşar Şahin, GH 373 plakalı araçla Yenierenköy'e i doğru seyrettiği sırada, yol kenarında bulunan toprak sete çarptıktan sonra savrularak bir takla attı.Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Yaşar Şahin ve araçtaki yolcu 13 yaşındaki Mustafa Mert Şahin, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavilerinin ardından taburcu oldu.Gazimağusa’da ise İsmet İnönü Bulvarı’nda dün saat 00.30 saatleri sırasında meydana gelen kazada, 38 yaşındaki Uğur Yakar, 149 miligram alkollü içki tesiri altında VA 479 plakalı salon araçla seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan HT 145 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle geriye doğru savrulan HT 145 plakalı araç, yine gerisinde park halinde bulunan ZUU 915 plakalı salon aracın arka kısmına da çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.Gazimağusa’da sabahın ilk saatlerinde meydana gelen kazada ise sürücü, çiçekçi dükkanının bahçesine girerek, tavanı üzerinde durabildi. İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 2.00'de meydana gelen kazada, 21 yaşındaki İbrahim Enes Kekeç, yönetimindeki GD 103 plakalı salon araçla seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve takla atıp, çiçekçi dükkanının bahçesine ters şekilde düştü. Kaza sonucu yaralanan olmadı.