Üç mülteciyi gizlice KKTC’ye geçirdi

Larnaka’dan aldığı biri çocuk üç mülteciyi, Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan aracından gizlice KKTC’ye geçirip, Girne Turizm Limanı’ndan bir tır şoförünün yardımıyla çıkış yapmalarına yardım ettiği tespit edilen kadın tutuklandı

Larnaka’dan aldığı 3 düzensiz göçmeni aracına saklayıp Kıbrıs’ın kuzeyine geçiren, ardından da Girne Limanı’nda bir TIR şoförü ile anlaşıp gemiyle Türkiye’ye gitmelerine yardımcı olan P.A. isimli zanlı tutuklandı.

Öte yandan gemi ile Türkiye’ye giden düzensiz göçmenler, orada tespit edilerek gemi ile Kıbrıs’a iade edildi.

Polis, olayla ilgili 2 kişinin daha arandığını duyurdu.

Mahkeme ise düzensiz göçmenlerin 2 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmelerine, P.A. isimli zanlının ise soruşturma amaçlı poliste 2 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, zanlının “İnsan Kaçakçılığı” suçlamasıyla tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının Kıbrıs’ın güneyinde ikamet eden T.A., A.D., J.M.A.S. isimli şahısları, 14 Temmuz tarihinde Larnaka’dan alıp aracına saklayarak Beyarmudu geçiş noktasından geçirdiğini belirtti.

Polis düzensiz göçmenlerin aynı gün zanlı aracılığıyla Turizm Limanı götürüldüğünü ve bir otel civarında indiklerini kaydetti.

Polis, akabinde 3 düzensiz göçmenin, Girne Turizm Limanı’ndan yapılan tüm soruşturmaya rağmen tespit edilemeyen bir TIR şoförünün yardımı ile kullanımında “Via Mare” isimli gemiye binip, Kıbrıs’ın kuzeyinden kanunsuz şekilde çıkış yaptıklarını anlattı.

Polis, düzensiz göçmenlerin Türkiye’de tespit edilerek tutuklandıklarını ve iade edildiklerini aktardı.

15 Temmuz tarihinden bu yana tutuklu olarak Kıbrıs’ta bulunan düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan geniş çaplı soruşturma ve incelenen kamera görüntüleri sonucunda olayla bağlantısı olduğu tespit edilen P.A. isimli zanlının, Salı günü Girne Adli Şube ekibi tarafından düzenlenen bir operasyonda Girne’de seyir halinde olduğu bir esnada tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının huzurunda NV 960 plakalı aracı içerisinde yapılan aramada ise düzensiz göçmenlerin verdiği ifadelerinde bahsettikleri saklanmak amacı ile kullanılan 2 adet siyah renk örtünün tespit edildiğini ve söz konusu araç ile birlikte emare olarak alındığına mahkemeye aktardı.

Polis akabinde tutuklanan zanlının aleyhinde yürütülen soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve iki kişinin arandığını belirtip, aleyhinde iki gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, üç düzensiz göçmenin ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile 2 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine, P.A. isimli zanlının ise soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

