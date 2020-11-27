Üç metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı

Girne’de dün, çalıştığı inşaatta 3 metre yükseklikten düşen Amangeldi Taganov (E-48) kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde bel ve sol elinde kırık teşhisi ile müşahede altına alınmıştır.

Polis Basın Subaylığından konuyla ilgili yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

SAHTEKÂRLIKLA PARA TEMİNİ

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kuyumcuda çalışan Z.B’nin (K-41) arkadaşı B.T.(K-34) ile, bir müşteri adına açılmış hesaba yazarak, 478 bin TL değerinde ziynet eşyası temin ettiği tespit edildi. Bahse konu şahısların tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASINA AYKIRI HAREKET

Gazimağusa Merkez Posta Şubesi’ne gönderilen bir pakette farklı kişiler adına düzenlenmiş 18 banka kartı, farklı ülkelere ait 4 cep telefonu sim kartı ve bir öğrenci kimlik kartının olduğu tespit edildi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamına zanlı olarak görülen A.D.E.T.T.(E-23) ve R.T (E-27) tutuklandı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

Gazimağusa’da Salı günü halı sahada futbol oynadıktan sonra rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Edwın Ogechukwu’nun (E-25) otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı kaydedildi.

Çarşamba günü Karaoğlanoğlu’nda ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Fatih Erdoğan’ın (E-22) otopsisinde de kan ve doku örneklerinin alındığı, kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belirleneceği ifade edildi.

DÜKKAN AÇMA, HIRSIZLIK VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

Girne’de geçen Çarşamba sabaha doğru Halil İbrahim Sofrası isimli restoranın fermuarlı brandasının açılarak içeri girilmesi ve bir cep telefonunun çalınması meselesinde zanlı olarak görülen M.D.Y’nin (E-22) tutuklandığı bildirildi.

İlgili kişinin çaldığı cep telefonunu Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerine 250 TL karşılığında sattığının tespit edildiği bildirildi.

Yine Polis Basın Bülteni’ne göre M.D.Y’nin (E-22) Bahçeli’de 5 Ekim’de çalıştığı restoranın kasasından 6 bin 379 TL para çaldığı tespit edildi.

EV YANGINI

Çınarlı’da dün öğleden sonra Hakkı Eraksan’a ait evin oturma odasında bulunan odun sobasının camının patlaması sonucu yangın meydana geldi. Bazı ev eşyalarının zarar gördüğü yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.