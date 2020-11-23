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Üç kişi avlanmaya yasak bölgede avlanmaktan tutuklandı

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Üç kişi avlanmaya yasak bölgede avlanmaktan tutuklandı

KKTC genelinde yapılan rutin avcı kontrollerinde 3 kişi tespit edilerek, haklarında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün meydana gelen olayda S.Ç.’nin (E-41) Girne - Değirmenlik Dağyolu Taşocakları mevkiinde 40 numaralı ava kapalı bölgede, Y.Ö.’nün (E-31) Ağıllar’da 18 numaralı ava kapalı bölgede, H.K.K.’nin (E-22) ise Lefkoşa’da Metehan Bölgesi’nde bulunan şehit arsaları mevkiinde meskun mahallerden 250 metre uzakta avlanması gerekirken 150 metre mesafe içerisinde kanunsuz avlandığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

GAZİVEREN’DE EV YANGINI      

Gaziveren’de Nesibe Onbaşı’ya ait ikametgahta çıkan yangında ikametgahın iki ayrı salonu içerisindeki muhtelif ev eşyaların yanarak zarar gördü.

Yangın, dün sabah saat 09.30 sıralarında muhtemelen açık unutulan elektrik sobasının takılı bulunduğu adaptörün ısınıp kısa devre yapması sonucu meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.

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