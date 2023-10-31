Üç eczacı serbest kaldı

Sahte reçete soruşturmasında tutuklanan Oba ve Oba 2 Eczanelerinin işletmecileri anne-oğul ve Gönül Gürdağ Eczanesinin sahibi teminatla serbest bırakıldı

Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan Oba ve Oba 2 Eczanelerinin işletmecileri anne-oğul Şerife Alibaba ile Enver Aliaba ve Gönül Gürdağ Eczanesinin sahibi Gönül Gürdağ teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Lefkoşa’da Oba Eczanesinin işletmecisi Şerife Alibaba ile Oba 2 Eczanesinin işletmecisi Enver Alibaba’nın daha önce mesele kapsamında tutuklanan ve teminata bağlanan doktorlar Muhammed Alshanableh ve Halil Uzuner ile birlikte müşterilerin bilgisi dışında reçeteleri sahteleyip, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne göndererek, tedavüle sürüp, sahtekarlıkla para temin ettiklerini söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu Oba Eczanesinin 2023 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında Sosyal Sigortalar Dairesine gönderdiği 2 bin 980 reçeteden bir kısmının incelendiğini, 23 tanesinin sahte çıktığını söyledi. Polis, Oba 2 Eczanesinin de daireye gönderdiği bin 248 reçetenin bir kısmını incelediklerini ve 31 adet sahte reçete tespit ettiklerini söyledi.

Polis, Demirhan bölgesinde faaliyet gösteren Gönül Gürdağ Eczanesinin işletmecisi Gönül Gürdağ’ın ise mesele kapsamında tutuklanan ve teminata bağlanan Doktor Muhammed Alshanableh ile birlikte müşterilerin bilgisi dışında reçeteleri sahteleyip Sosyal Sigortalar Dairesi’ne göndererek, tedavüle sürüp, sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının Ocak-Ağustos ayları arasında Sosyal Sigortalar Dairesine gönderdiği 2 bin 238 adet reçetenin 688 tanesinin Doktor Muhammed Alshanableh tarafından yazıldığını belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlının daireye gönderdiği reçetelerin bir kısmının incelendiğini, 13 tanesinin sahte çıktığını belirtti.

Polis, teminat talep ederken zanlıların avukatları ise nakit ve kefil kefaletine itirazları olmadığını ancak müvekkillerine ıspat yükümlülüğü getirilmemesini talep etti.

Yargıç, zanlıların 50’er bin TL nakit teminat yatırması, her biri için ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargı kararı verirken, ıspat-ı vücut etme şartı koymadı.

