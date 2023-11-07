Sahte reçete soruşturmasıyla ilgili bugün üç eczacı daha tutuklandı.

Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, toplam üç eczacı bugün tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme zanlıların ilk etapda 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Mahkemeye çıkarılan Ayşe Keten Eczanesi işletmecisi Ayşe Keten tarafından sigortalara 2552 recete verildi. Polisin ilk etapta 120 recete inceledi ve 52 adeti sahte recete olduğu tespit edildi.

Özerçal Eczanesi işletmecisi Öznevir Erçal tarafından ise sigortalara 2379 adet recete verdiği tespit edildi ve bunların 150 adet incelendi. 20 adet sahte tespit edildi. Ayrıca eczanede yapılan aramada kupürü kesik tarihi geçmiş ilaçlar bulundu.

Ataçağ Eczanesi sahibi Senal Ataçağ'ın ise sigırtalara 2336 adet recete sunduğu ve polis tarafından ilk etapta 82 reçetenin incelendiği bildirildi. Bu reçetlerin 17 adetinin sahte olduğu tespit edildi.





