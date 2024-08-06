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Üç buçuk dönümlük arazi kül oldu

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Doğanköy'de bir arazide çıkan ve dere yatağına yayılan yangın sonucu üç buçuk dönümlük arazi içinde kuru otlar, akasya ağaçları ve molozlar yandı

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Üç buçuk dönümlük arazi kül oldu
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Doğanköy'de bir arazide çıkan ve dere yatağına yayılan yangın, polis itfaiye,
Orman Dairesi ve Girne Belediyesi'nin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Dün 15.30 sıralarında, Doğanköy'de bir arazide henüz tespit edilemeyen bir sebeple başlayan yangın, dere yatağına sirayet etti.
Yangın, Polis İtfaiye, Orman Dairesi ekipleri ile Girne Belediyesi'ne ait iş makineleriyle müdahale edilerek kontrol altına alındı.
Yangın sonucu üç buçuk dönümlük arazi içinde kuru otlar, akasya ağaçları ve molozların yandığı açıklandı.
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