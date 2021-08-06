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Üç araç birbirine girdi

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Karaoğlanoğlu’nda üç araç birbiriyle çarpıştı. Yaralanmanın olmadığı kaza, hasarla atlatıldı

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Üç araç birbirine girdi
 
Karaoğlanoğlu’nda dün üç araç birbirine girdi.
Kaza saat 15.30 raddelerinde meydana geldi.


45 yaşındaki Hasan Özgür Arol, yönetimindeki MG216 plakalı salon araçla
Karaoğlanoğlu’nda Üniversite Yolu Sokak üzerinden Karaoğlanoğlu Caddesi üzerine dikkatsizce giriş yaparken, o esnada Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinden batı istikamete doğru seyreden 44 yaşındaki Ahmet Nur (E-44) yönetimindeki RC 408 plakalı salon araçla çarpıştı.
Çarpmanın etkisi ile ileri doğru savrulan RC 408 plakalı araç, o esnada karşı istikametten doğu istikametine gitmekte olan 26 yaşındaki Ulaş Ülmen yönetimindeki RU 010 plakalı salon araçla çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.

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