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Tuvalet rezervuarından uyuşturucu çıktı

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Girne’de ihbar üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, Bilal Kalmaz’ın evinin bahçesinde bulunan atılı tuvalet rezervuarı içerisinde 120 gram hintkeneviri ve bir gram kokain türü uyuşturucu ele geçirdi

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Tuvalet rezervuarından uyuşturucu çıktı
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Girne’de ihbar üzerine evinde yapılan aramada uyuşturucu bulunarak tutuklanan Bilal Kanmaz dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şubede görevli polis memuru, mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 14 Ağustos 2024 tarihinde 17.40-18.30 saatleri arasında Girne Karaoğlanoğlu Şht. Osman Sokak’ta sakin Bilal Kanmaz’ın ikametgahında yapılan aramada ikametgahın bahçe kısmında bulunan atılı tuvalet rezervuarı içerisinde yaklaşık 120 gram hintkeneviri ve bir gram kokain türü uyuşturucu madde tespit edilerek, emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru, suçüstü tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, ele geçirilen hintkeneviri ve kokain türü uyuşturucu maddelerin analiz için devlet kimya laboratuvarına gönderileceğini belirtti.

Polis, maddelerin sarılı olduğu paketlerinde parmak izi incelemesine gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini, ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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